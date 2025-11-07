Haberler

Ara Tatil Fırsatı: Bakan Tekin Öğrencilere Mesaj Gönderdi

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin dinlenme ve gelişim için önemli bir fırsat olduğunu belirterek öğrencilere tarihi yerleri ziyaret etmelerini ve tatillerini verimli geçirmelerini önerdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatile ilişkin öğrencilere yönelik, "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.

Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin, şunları kaydetti:

"İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.

Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com
