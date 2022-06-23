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Ara sokakta otomobilin çarptığı Zekiye, savrularak yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
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Ara sokakta otomobilin çarptığı Zekiye, savrularak yaralandı

BURSA'da, ara sokakta yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Zekiye Demirel (48), savrularak yaralandı.

BURSA'da, ara sokakta yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Zekiye Demirel (48), savrularak yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Eşi ve oğluyla karşı kaldırıma geçmek isteyen Zekiye Demirel'e, iddiaya göre süratle gelen Enes K. (19) idaresindeki 06 AC 0594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Demirel, yere düşerek yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Enes K., polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye tepki gösterip üzerine doğru yürüyen Zekiye Demirel'in eşini ise polis sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Orhangazi Güncel Haberler

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