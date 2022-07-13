Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdüren apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18) boğuldu. BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdüren apranti (genç at binicisi) Uğurcan Demirbaş (18) boğuldu. Demirbaş'ın ölümünü Türkiye Jokey Kulübü (TJK) duyurdu. Olay, Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Denizde at yüzdüren Uğurcan Demirbaş, boğuldu. TJK, Demirbaş'ın ölümünü yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." Genç apranti Uğurcan Demirbaş, Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran'da düzenlenen yarışta, Kademova isimli safkan atla ilk birinciliğini elde etmişti. Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel Türkiye Jokey Kulübü Osmangazi Mudanya Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.