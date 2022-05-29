Apple, WWDC etkinliğinde AR/VR sürprizi yapabilir - Haberler

Bir süredir AR ve VR teknolojileri üzerinde çalışan Apple'ın WWDC22 etkinliğinde yeni cihazlarını tanıtacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan realityOS ile ilgili bazı detaylar sızdırıldı.

Apple, WWDC öncesi realityOS için ticari marka başvurusu yaptı

Parker Ortolani tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, AR ve VR teknolojileri için iki ayrı ticari marka başvurusu yaptı. 8 Aralık 2021'de ilk başvurusu yapılan ticari markalar, 8 Haziran 2022 son başvuru tarihiyle tekrar listelendi.

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WWDC22 açılış konuşması 6 Haziran'da gerçekleştirilecek. Apple'ın ticari marka başvurusu, açılış konuşmasından 2 gün sonra gerçekleşecek.







Başvuruların Realityo Systems LLC adlı firmaya ait olduğu belirtiliyor. Realityo Systems LLC'ye ait adresin Apple'ın geçtiğimiz yıllarda macOS California için kullandığı adres ile aynı olması dikkat çekti.

Apple, bu yılın başlarında App Store güncelleme detaylarında yanlışlıkla reailtyOS ile ilgili referans vermişti. ReailtyOS kısaltması olan rOS ise ilk olarak 2017 yılında Bloomberg tarafından ortaya çıkarıldı.

Bloomberg haberine göre Apple, 2 yıl içerisinde üst düzey özelliklere sahip AR/VR cihaz tanıtacak. Tanıtılacak cihazın iki adet 4K mikro-OLED ekran, 15 kamera modülü ve M serisi çiplerle eşdeğer işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın maliyetinin ise 3.000 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Siz Apple reailtyOS ve VR cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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