Apple Watch'u kaybolan kadın dolandırıldı! - Haberler

ABD'de Orange County Polis Ofisi'nden tarafında paylaşılan bir rapora göre, Disney World gezisi sırasında bir ziyaretçi Apple Watch'ını kaybetti. Gezi sırasında ızgaralı bir zeminde ilerlerken Apple Watch'unu düşüren kadın, daha sonrasında dolandırıldığını açıkladı.

Apple Watch'unu düşürdü 40 bin dolardan oldu!

Raporda, kadının kocasının Apple Watch'u geri almaya çalışmak için araçtan indiğini ve operatörlerden aracı durdurmasını istediği iddia ediliyor. Bir görevli ise daha sonra çifte hareket halindeyken araçtan ayrılmamaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca görevli, akıllı saatin kaldıkları otele iade edileceğini de söyleyerek çiftin içini rahatlatıyor.

Apple Watch'ın bilinmeyen yüzü: Kalp rahatsızlığı tespiti!

Saati kaybolan ziyaretçi sonrasında bu durumu Disney Misafir İlişkileri'ne bildiriyor. Ancak Disney World personelenin eline herhangi bir saat geçmediği bilgisine ulaşıyor. Bu noktadan sonra ise ziyaretçi kadın kredi kartı uyarıları almaya başladığını söylüyor. İddiaya göre kaybolan saatin sahibi sınırsız krediye sahip bir American Express kartı da dahil olmak üzere birçok kredi kartını Apple Watch'una tanımlamış.

Telefonuna uyarılar gelmeye başlayan kadın, toplamda 40 bin ABD doları harcama yapıldığını ve dolandırıldığını belirtti. Bu uyarıların üzerine ise akıllı saatini kaybeden kadın kredi kartlarını kapattığını açıkladı.

Daha sonra, bu konu hakkında 14 Nisan'da Orange County Polis Ofisi'ne bir rapor sunuldu. Polis, kadına tam bir soruşturma için dolandırıcılık suçlamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kart düzenleyicileriyle konuşmasını istedi. Raporda paranın nereye harcandığına dair bir açıklama ise yer almıyor.

40 bin dolarlık bu dolandırıcılık soruşturması oldukça kafa karıştırıcı. Bu harcamanın akıllı saat üzerinden yapılmış olması oldukça zor görünüyor. Çünkü, bir Apple Watch bilekten çıkarıldıktan sonra güvenlik için otomatik olarak kilitleniyor. ve ödeme yapılmadan önce kilidin açılması için doğru şifreyi girmek gerekiyor. Tahmin edilebilir bir şifre girilmedikçe saatin bu şekilde kullanılması pek mümkün değil.

Yetkililer saat dışında kredi kartının kopyalanması gibi yöntemler üzerinde de duruyor. Bu soruşturmanın sonucunu bizler de merakla bekliyoruz. Peki siz kaybolan Apple Watch hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel