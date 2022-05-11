Apple ve Tesla'ya büyük şok: Piyasa değerleri üç günde resmen eridi!

Günümüzde milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip teknoloji şirketleri, bazı durumlarda değerlerinde ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Hatta son olarak Twitter'ı alan Elon Musk; satın alma sürecinde ortaya atılan spekülasyonlar nedeniyle CEO'su olduğu Tesla'nın büyük oranda değer kaybı yaşamasına neden oldu.

Bu gibi durumlara bir yenisi geçtiğimiz günlerde eklendi. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yarım puan artırması sonrası, yalnızca üç gün içinde Apple ve Tesla gibi şirketlerin piyasa değerleri dibi gördü. İşte bu süreçte en çok değer kaybeden şirketler…

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FED'in faiz kararı sonrası en çok değer kaybeden şirketler

ABD Merkez Bankası'nın (FED) çarşamba günü faiz oranlarını yarım puan artırması, teknoloji şirketlerinin sadece üç işlem seansında 1 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşamasına neden oldu. Bu kapsamda en çok değer kaybeden isim Apple oldu.

Apple, çarşamba günkü kapanıştan bu yana 220 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon açıklamalarının ardından ilk etapta arttı, ancak perşembe, cuma ve pazartesi günleri resmen çakıldı. Hatta S&P 500 ABD hisse senedi endeksi, bu dönemde yüzde 7 oranında düşerek pazartesi itibariyle 4 binin altına geriledi. Aynı şekilde Invesco Nasdaq 100 ETF de yüzde 10 değer kaybetti.

FED'in faiz kararı sonrası en çok değer kaybeden şirketler;

Microsoft – Yaklaşık 189 milyar dolar

Tesla – 199 milyar dolar olarak kaydedildi.

Amazon – 173 milyar dolar azaldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet – 123 milyar dolar daha az değere sahip.

Nvidia – 85 milyar dolar.

Facebook'un ana şirketi Meta – 70 milyar dolar

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