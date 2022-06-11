Apple M1 kullanıcıları dikkat: Çözülemeyecek açık keşfedildi! - Haberler

Apple, yeni cihazlarını tanıtırken güvenlik konusuna değinmeden edemese de bir zaman sonra Apple ürünleri de virüslerden nasibini alabiliyor. Apple M1, performansın yanı sıra güvenlik konusunda da önemli gelişmeleri taşıyan bir çip. Ancak Apple M1 çipinde keşfedilen bir güvenlik açığı, Apple'ın son güvenlik duvarını da yıkarak verilerinizle cirit atma gücünü elinde tutuyor.

Bu hafta gerçekleşen WWDC 2022 etkinliğinde Apple M2 çipiyle tanışmıştık ve yine güvenlik ile ilgili gelişmelerden bahsedilmişti. Yeni nesille tanışma fırsatını henüz tüm dünya bulamamış olsa da bu güvenlik açığı, Apple M2 ile ilgili endişeler de uyandırıyor. Yazılım güncellemesi ile düzeltilemeyecek olması da en büyük sorun.

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Apple M1, PACMAN güvenlik açığı ile karşı karşıya

Mac ailesini Apple silicon ile tanıştıran M1 çipi, pek çok açıdan başarılıydı. Hala güncel Mac portföyünde sıkça tercih edilen M1, güvenlik konusunda önemli yeniliklerin öncüsü olsa da artık bir konuda patladığını söyleyebiliriz. Yeni keşfedilen PACMAN virüsü, çipin son güvenlik duvarlarını da kandırarak sistemde istediği değişiklikleri yapabiliyor.

Apple, bu güvenlik açığını duyuran TechCrunch'a teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

"Bu kavram kanıtı, bu teknikleri anlamamızı geliştirdiği için araştırmacılara işbirlikleri için teşekkür etmek istiyoruz." Dedi. "Analizimize ve araştırmacılar tarafından bizimle paylaşılan ayrıntılara dayanarak, bu sorunun kullanıcılarımız için acil bir risk oluşturmadığı ve işletim sistemi güvenlik korumalarını tek başına atlamak için yetersiz olduğu sonucuna vardık."

Apple

Bu açıklamaya göre şu anda Mac kullanıcılarının endişelenmesi gereken bir durum yok. Ancak bir yerlerde PACMAN virüsünün kullanılabilir olduğunu bilmek, veri gizliliği konusunda hassas kişilere uyku uyutmayabilir. Apple'ın yapması gereken, gelecek nesillerde daha güçlü ve kandırması zor güvenlik duvarları inşa etmek.

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