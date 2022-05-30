Apple logosunun geçmişten günümüze değişimi - Haberler

İçinde bulunduğumuz 2022 yılında piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketleri sıralamasında zirvede bulunan Apple logosunun yıllar içinde yaşadığı değişimi inceliyoruz. Ayrıca bu logo için verdiği fakat az bilinen hukuki mücadelesini de sizlerle paylaşıyoruz.

Apple logosunun yıllar içerisinde değişimi

Apple logosunun yıllar içerisindeki değişimi sizleri çokta şaşırtmaya bilir. Zira günümüzdeki ısırılmış elma ile oldukça benzerler. Fakat 1976 yılında Steve Jobs and Ronald Wayne tarafından tasarlanan elma ağacı altında oturan Isaac Newton'ın bulunduğu ilk logo pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Newton'ın ardından ise ilk olarak 1977 yılında yani 1 yıl sonra ısırılmış elma logosuyla karşılaşıyoruz. İçerisinde gökkuşağı renklerinin bulunduğu bu logo 1998 yılına kadar kullanılmaya devam ediyor. Fakat Jobs tarafından tanıtılan iMac G3 modeliyle birlikte yarı saydam su rengini alıyor.

Apple'dan M2 işlemcili MacBook Air sürprizi!

G3 modeliyle birlikte gelen logonun ömrü çok uzun olmuyor. Zira aynı yıl içerisinde Apple simsiyah bir elma logosu kullanmaya başlıyor. Her ne kadar bu logo oldukça beğenilmiş olsa da 2001 yılında iTunes ve iPod'un piyasaya sunulması ile birlikte onlara uygun yeni bir tasarıma geçiliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu yeni tasarım da 2007 yılında hayatımıza giren ve akıllı telefon kavramını baştan yaratan iPhone modelleriyle birlikte güncelleniyor. Fakat daha sonra Apple, 1998 ile 2000 yılları arasında kullandığı tek renk siyah logoya geçme kararı aldığı için 2014 yılında nihai bir karar vererek günümüzdeki halini oluşturuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel