Apple'ın yüzü güldü: Satılan her 2 telefondan biri iPhone oldu! - Haberler

Apple son bir kaç yıldır akıllı telefon pazarında büyük bir yükseliş gösterdi. Özellikle Asya pazarında Huawei'nin ABD'de ambargosu sonrası düşüşe geçmesiyle satışlarını ikiye katladı. Fakat son haberlere göre farklı bölgelerdeki iPhone satışları ile rakiplerine fark atmayı başardı.

Apple'ın Kuzey Amerika'daki iPhone satışları uçtu!

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın Kuzey Amerika'daki iPhone satışları rakiplerinin toplamından bile daha fazla. Öyle ki bölgede satılan akıllı telefonların yüzde 51'lik kısmını yalnızca iPhone modelleri sahipleniyor. Geri kalanı ise Android tarafındaki rakiplerine ait.

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Tabii belirttiğimiz gibi geçtiğimiz yıllarda da bir yükseliş trendi yakaladığı için 2021'de bir kaç farklı rekor kırmayı başardı. Ancak ilk çeyreğini kıyasladığımız zaman bu yıl yüzde 3.7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Ayrıca kendi segmentindeki pazar payı da yüzde 19 oranında büyüdü. Toplam yapılan satış adeti ise 39 milyonu geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple Teknoloji Başkan Yardımcısı Kevin Lynch şunları söyledi:

Küresel talebin daha belirsiz olmasıyla birlikte, Apple, 2021'in 4. çeyreğinde diğer bölgelere öncelik verdikten sonra daha fazla cihazı Kuzey Amerika'ya kaydırdı. Bu da talebin daha fazla karşılanmasına ve önceki çeyreğe ait geri siparişlerin teslim edilmesine olanak sağladı. Ayrıca, iPhone SE'nin en son sürümünün piyasaya sürülmesi, Kuzey Amerika'nın son derece sadık iOS kullanıcılarının çoğu için uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.

Paylaşılan veriler içerisinde Apple'ın en sıkı rakiplerine de yer verildi. Örneğin mobil tarafta iyi bir mücadele veren Samsung'un pazar payı yüzde 27 oranında. Bu da yıllık yüzde 1 büyümeyi temsil ediyor. Ayrıca Lenovo da Motorola ile birlikte yüzde 56 büyüme ile listenin 3. sırasında yer aldı. Fakat pazar payının yalnızca yüzde 10 olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Apple'ın iPhone satışları konusunda keyfinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz.

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