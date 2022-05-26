Apple'ın başı dertte: Çalışanlarını sendikalaşmaya karşı uyardı! - Haberler

Apple mağaza çalışanları, pandemi sonrası maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle sendikalaşma hareketini başlattılar. Teknoloji devi ise bunu engellemek adına toplantılar düzenledi ya da mağazalara kahve makinesi göndermek gibi çalışmalarda bulundu. Bugün bir videoda Apple İnsan Kaynakları Şefi Deirdre O'Brien'in sendikalaşmayı engellemek adına çalışanlara karşı yaptığı konuşma ortaya çıktı. Peki, neler söyledi? Habere hep birlikte göz atalım.

Apple, sendikaya katılma kararını çalışanlarına bıraktı!

Apple İnsan Kaynakları Şefi Deirdre O'Brien'in sendikalaşma için çalışanlarına yönelik konuştuğu bir video ortaya çıktı. Şef, çalışanların sendikalaşmaya gösterdiği çabalara karşı çıktı. Aynı zamanda bu sürecin iş yerindeki ilerlemeyi yavaşlatacağını ve şirket ile çalışanlar arasındaki ilişkiye zarar verebileceğini belirtti.

Apple İnsan Kaynakları Şefi Deirdre O'Brien, sendikalaşmaya karşı çalışanlarına yaptığı açıklamada şu düşünceleri paylaştı:

"Bir sendikaya üye olmak sizin hakkınızdır ve aynı şekilde bir sendikaya katılmamak da sizin hakkınızdır. Bu kararla karşı karşıya kalırsanız, Apple'da toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmanın ne anlama gelebileceğini anladığınızdan emin olmak için sizi çok çeşitli insanlara ve kaynaklara danışmaya teşvik etmek istiyorum."

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Apple 'dan O'Brien, ayrıca çalışanların sendikalaşma çabalarını destekleyen kuruluşlarının işçilerin çıkarına olmayabileceğini belirtti. Çalışanlar ve şirket arasında açık ve iş birliğine dayalı doğrudan bir ilişki olduğunu ekledi. Mağazaların sendikalaşmaya oy vermesi durumunda ise bu durumun tamamen değişebileceğini dile de getirdi.

Teknoloji devi Apple ise Deirdre O'Brien'in sendikalaşma konuşmasının yer aldığı video hakkında açıklama yapmayı reddetti. Firma, yakın zamanda medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada şirketin çalışanlarına yaptığı faydalardan bahsetmişti. Apple'ın, sendika karşıtı avukat tuttuğu ve çökertme taktikleri uyguladığı da iddialar arasında yer alıyor.

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