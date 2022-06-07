Apple Home evin yeni bekçisi olacak: Neler geliyor? - Haberler

Akıllı ev sistemleri henüz pek yaygınlaşmamış olsa da hayatımıza girdiklerinde çıkmalarını asla istemeyeceğimiz teknolojilerdendir. Bugüne dek pek çok üreticinin küçük ya da büyük ev organizasyonu için çözümler ürettiğini gördük. Buna en çok mesai ayıran şirketlerden biri Apple'dı, şirket bu yıl Apple Home entegrasyonunu artırmakta kararlı görünüyor.

WWDC 2022 etkinliğinin ilk gününde Apple Home için önemli bir sunum gerçekleşti. Bu sunumda, Apple kullanıcılarının artık bu uygulamaya daha sık girmesini sağlayacak önemli sebepler getireceğini gördük. Apple'ın bir sihir haline getirmeye çalıştığı Apple Home, evinizde bir bekçi olmaya geliyor.

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Yenilenen Apple Home, tek menüden tüm evi yönetecek

Akıllı ve sistemleriyle ilgili en büyük sorun entegrasyondu. Evinize bir kamera aldığınızda o kamerayı yalnızca üreticisinin uygulamasıyla yönetebiliyoruz. Bazı istisnalar olsa da genel olarak bu çeşit bir engele sürekli takılıyoruz. Apple, bu sorunu fark ederek üzerinde durmuş ve uyumluluk sorunlarını kenara atan yeni bir Apple Home uygulaması geliştirmiş. iPhone'larda halihazırda yüklü gelen uygulama, artık eskisinden daha çözümcü.

Apple Home'un daha entegre hale gelmesi için akıllı ev sistemleri üreten diğer şirketlerle ortaklık sağlanmış. Bu ortaklık, üçüncü taraf üreticilerin ürünlerinin zahmet gerektirmeden yönetilmesini sağlıyor. Üstelik tüm bu yönetim süreci tek pencereden gerçekleşebiliyor:

Görseldeki gibi bir kontrol merkezine erişerek evinizdeki kameralardan evin sıcaklığına kadar her şeyi ayarlamanız mümkün. Evde bu yönetimi gerçekleştiren aksesuarları Apple Home'a kaydettikten sonra her şeyi uyumluluk sorunları olmaksızın yönetebiliyorsunuz.

Apple'ın sağladığı yazılımsal desteğin geliştiğini kabul etmeliyiz. Bundan sonrası, akıllı ev teknolojileri üreten şirketlerin Apple ekosistemiyle uyum sağlama çabasına kalmış. Eğer üreticiler, entegrasyona daha fazla odaklanırsa yakın gelecektek evlerimiz daha akıllı olabilir.

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