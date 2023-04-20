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Apple, Hindistan'ın Başkentinde Perakende Mağazası Açtı

Apple, Hindistan'ın Başkentinde Perakende Mağazası Açtı

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YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Apple Perşembe günü Hindistan'daki ikinci perakende mağazasını açtı.

YENİ DELHİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Apple Perşembe günü Hindistan'daki ikinci perakende mağazasını açtı.

Mağazanın açılışı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Saket bölgesindeki Select Citywalk Alışveriş Merkezi'nde Apple Inc CEO'su Tim Cook tarafından gerçekleştirildi.

Cook Salı günü Hindistan'ın ticari merkezi olan Mumbai'de şirketin ilk perakende mağazasını açmıştı.

Apple, yeni mağazaları aracılığıyla dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da ürünlerinin satışlarını artırmayı planlıyor. Ancak uzmanlar, Hindistan'da fiyat konusunda hassas olan kullanıcıların çoğunluğunun Apple'ın ürünlerini satın almaya güçlerinin yetmeyeceği görüşünde.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yeni Delhi Apple India Güncel Haberler

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