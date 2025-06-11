Apple Etkinliğinde Filistin'e Destek Protestosu

ABD'de kendisini teknoloji şirketi Apple'ın çalışanı olarak tanıtan kişi, şirketin düzenlediği etkinliğin açılış konuşmasında Filistin'e destek sloganları attı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Apple çalışanı olduğunu iddia eden kişi, şirketin California eyaletinde düzenlediği yıllık geliştirici etkinliği WWDC'nin açılışında Craig Federighi'nin konuşmasını, Filistin'e destek sloganlarıyla kesti.

Konuşma devam ederken ayağa kalkarak "Yazıklar olsun","Bu ne cüret" gibi sloganlar atan gösterici, ceketinin içinden Filistin'e verilen desteğin sembolü haline gelen kefiyesini çıkardı.

Görüntülerin devamında, eylemcinin güvenlik görevlileri tarafından sahne önünden uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Benzer Filistin'e destek protestoları daha önce de yaşanmıştı.

ABD'de Microsoft'un Azure yapay zeka hizmetleri ekibinde görevli Joe Lopez, mayısta düzenlenen "Build 2025" konferansında, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle Microsoft yönetimini protesto etmişti.

Lopez, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın açılış konuşmasını yarıda keserek "Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?" diye bağırmıştı.