Apple, efsaneyi tekrar canlandırıyor! - Haberler

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini ve cihazlarını tanıttı. Fakat aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen önümüzdeki yıl tanıtılacak modellerin sızıntıları gelmeye başladı. Dikkatleri üzerine toplayan ise M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini kullanacak 12 inç boyutundaki MacBook modeli oldu.

12 inç MacBook, M2 Pro ve M2 Max ile geri geliyor!

En son 2015 yılında 12 inç boyutunda bir MacBook modeli gördük. Apple, bu cihazın birçok seveni olmasına rağmen 13 inçlik Air modeline yönelmeyi tercih etti. Fakat artık çerçevesiz çentikli ekran tasarımını bilgisayarlarına da taşıdığı için çok daha küçük kasalara büyük ekranlar sığdırabiliyor.

Bu nedenle raftan kaldırılan bu model üzerinde tekrar çalışmaların başladığı söyleniyor. Hatta geçen hafta düzenlenen etkinlik dahil birçok sızıntı haberi doğru çıkan Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaşımına göre, 12 inç MacBook modeli M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte gelecek.

Apple'ın yeni gözdesi tanıtıldı: M2 işlemci özellikleri

Dolayısıyla bir yandan da M2 serisinin devam edeceği doğrulanmış oldu. Hatta bu çipin bazı özellikleri de paylaşıldı. İddiaya göre M2 Max, 12 çekirdekli CPU ve 38 çekirdekli GPU ile birlikte gelecek. Yani M1 Max'e kıyasla 2 CPU, 6 GPU daha fazla.

Üstelik yeni M2 işlemcisi, M1'e kıyasla CPU'da yüzde 18, GPU'da yüzde 25 (GPU, yüzde 35'e kadar çıkıyor) ve Neural Engine'da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor. Yani eklenen çekirdeklerle birlikte en az yüzde 30 CPU ve yüzde 50 GPU performansında artış bekleniyor.

Buna ek olarak yine Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, cihazlarını çiftler halinde çıkarmayı seviyor. Yani 12 inçlik modelin yanına bir de 15 inçlik yeni bir cihaz getirecek. Üstelik küçük olan modelin 2023 sonu veya 2024 başında gelmesi beklenirken büyük olan bu yıl sonunda gelebilir.

M2 MacBook Air ön incelememizi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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