Apple'dan Samsung için şok sözler: Teknolojimizi çaldı

Yıllardır akıllı telefon pazarında iki büyük rakip olan Apple ve Samsung, aynı zamanda birden fazla anlaşmaya da sahip. Bu anlaşmaların başında ise Samsung'un yıllardır iPhone için ekran üretmesi bulunuyor. Fakat bir Apple yöneticisi, Koreli şirketi yerden yere vuran ifadeler kullandı ve hırsızlıkla suçladı.

Apple yöneticisi Samsung için demediğini bırakmadı

Android ve iOS kullanıcıları arasında yıllardır büyük bir tartışma olduğunu biliyoruz. Hatta bu tartışma zaman zaman Samsung vs Apple olarak da yaşanıyor. Ancak ilk defa kullanıcıların dışında, bir şirket yöneticisinden suçlamalar geldi. Apple Pazarlama Şefi Greg Joswiak son röportajında Samsung'un "sinir bozucu" şeyler yaptığını söyledi.

Wall Street Journal tarafından hazırlanan belgeselde konuşan Apple Pazarlama Şefi, Samsung'un yıllardır Galaxy modelleriyle iPhone'u kopyaladığını iddia etti. Yönetici Joswiak, "Yarattığımız yenilikleri aldılar ve kötü bir kopyasını oluşturdular. Sadece daha büyük bir ekran ile sattılar" dedi.

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Apple Pazarlama Şefi, Koreli üreticinin ilk modellerde iPhone'dan esinlendiğini söyledi. İlk Galaxy modellerinin sadece daha büyük ekranla iPhone kopyasını olduğunu söyleyen Greg Joswiak, bu durumdan memnun olmadıklarını aktardı.

Samsung hep sinir bozucuydu. Sinir bozucuydu, çünkü teknolojimizi çaldılar. Yarattığımız yenilikleri aldılar ve bunun kötü bir kopyasını yarattılar ve etrafına daha büyük bir ekran koydular. Yani evet, hiç memnun kalmadık.

Apple yöneticisi her ne kadar ekran konusunda Samsung'u suçlasa da, Apple'ın yıllardır Samsung müşterisi olduğunu unutmamalı. Ortaya çıkan son iddialar, iPhone 14 serisinin OLED panellerinin de Samsung'dan alınacağını gösterdi.

Ayrıca bir süre önce yayınlanan satış raporu, iPhone'un başarısını kanıtlar nitelikte. Çin'in 18 Haziran'da düzenlenen "618" adlı çevrim içi alışveriş festivali, bu yıl iPhone 13 çılgınlığına sahne oldu. iPhone 13 satışları, etkinlikte 2,83 milyon adede ulaştı.

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