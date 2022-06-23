Apple'dan rekor üstüne rekor! iPhone, listeleri altüst etti

Apple önümüzdeki sonbaharda iPhone 14 serisini tanıtmayı planlıyorken, akıllı telefon satışlarında da zirveyi açık ara farkla götürüyor. Son araştırmalara göre Nisan 2022'de en çok kullanılan 10 akıllı telefondan beşini iPhone modelleri oluşturdu.

En çok kullanılan 10 telefondan 5'i iPhone

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son akıllı telefon istatistikleri, Apple'ın pazardaki başarısını gösterdi. 2021 yılı boyunca en çok satılan 10 telefondan 7'si iPhone aitti, bu başarı Nisan 2022 döneminde bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Nisan 2022 raporuna iPhone ve Samsung Galaxy modellerinin hakim olduğunu görüyoruz. En çok kullanılan ilk 10 akıllı telefondan beşi iPhone, dördü Samsung Galaxy ve biri ise Redmi'ye ait. Ancak satış listesinin ilk dört sırasında iPhone modellerinin olması dikkatlerden kaçmadı.

Rapora göre, Nisan ayında iPhone 13 modellerinden üçü ilk üç koltuğu kapmış durumda. Pazarın en çok kullanılan telefonu yüzde 5,5 ile iPhone 13 olurken, hemen arkasında ise sırasıyla iPhone 13 Pro Max (yüzde 3,4) ve iPhone 13 Pro (yüzde 1,8) yer aldı.

Bu üçlünün takibini ise yüzde 1,6 ile iPhone 12 yaptı. Ayrıca yedinci sırada boy gösteren iPhone SE 2022 listedeki diğer Apple ürünü oldu. İlk 10 telefondan beşinin iPhone olması ise Apple'ın başarsını bir kez daha göstermiş oldu.

Akıllı telefon kullanımının beşinci sırasında yüzde 1,5 pazar payıyla Samsung Galaxy S22 Ultra 5G yer aldı. Hemen arkasında da Galaxy A13 olması gözden kaçmadı. Listedeki diğer Samsung cihazları Galaxy A03 Core ve Galaxy A52 5G oldu.

Counterpoint Research ayrıca 2021'den bu yana listede kalmayı başaran tek modelin iPhone 12 olduğuna vurgu yaptı.

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