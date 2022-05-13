Apple'dan iPhone'lar için yeni bir aksesuar geliyor!

Teknoloji devi Apple, bugün akıllı telefonları iPhone 'ların arayüzünü değiştirecek kılıf ve yuvaların patentini aldığını açıkladı. Patente göre bu yeni kılıflar, telefonlarla senkronize olarak arayüzü destekleyecek ve çalıştıracak.

Firma, yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikle iPhone SE 3 başta olmak üzere birçok ürününü duyurdu. Eylül ayında yapacağı etkinlikte de iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. Peki, iPhone'lar için yeni patenti alınan aksesuarların detaylar neler? Habere hep birlikte göz atalım.

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iPhone kılıfları, kullanıcı arayüzünü değiştirecek!

Patently Apple'da bugün ortaya çıkan bilgilere göre firma, telefonlarla senkronize olacak iPhone kılıf ve yuvalarının patentini aldı. Kılıflar, cihazlarla eşlenerek geliştirildiği konsepte göre arayüzünü otomatik olarak değiştirecek.

Kılıfların kullanımına örnek verecek olursak iPhone'a spor odaklı bir kılıf takıldığı zaman arayüz otomatik olarak spor odaklı olacak. Yani kullanıcı arayüzü, kılıfların konseptine göre iPhone'ları değiştirebilecek. Ayrıca kılıflara uygun arayüzlerin kullanımı, standart kullanıcı arayüzünden daha basit olacak.

Patentte dikkat çeken bir diğer konu ise araba yuvası oldu. Patente göre telefon yuvaya konumlandırıldığı zaman CarPlay ve Haritalar standart kullanıcı arayüzünün yerini alacak.

Firma, patentini henüz yeni açıkladı ve kılıf ile ilgili çok fazla detay vermedi. Ek olarak ne zaman üreteceği ya da üretime geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Fakat pratik olacağı tahmin edilen bu aksesuarların kullanıcılar tarafından beğenileceği bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji devi Apple'ın iPhone'lar için patentini aldığı kılıflar sizce nasıl? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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