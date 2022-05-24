Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar - Haberler

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Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar

Shiftdelete - Güncel
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Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar

Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 modelinin Lightning şarj girişiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Apple, ilk AirPods Pro modelini 2019 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Sızıntılara göre, merakla beklenen AirPods Pro 2 modeli bu yıl tanıtılacak.

AirPods Pro 2, Lightning girişine sahip olacak

Apple, ABD ambargosu nedeniyle üretim tesislerini Çin'den Vietnam'a taşıdı. 2022'nin ikinci yarısında seri üretime geçeceği belirtilen AirPods Pro 2 modeli de Vietnam tesislerinde üretilecek. Wall Street Journal da benzer şekilde Apple'ın üretimi Çinden Vietnam ve Hindistan'a kaydırmak için çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

AirPods Pro, Apple'ın başını derde soktu!

Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 modeli hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kuo, AirPods Pro 2 modelinde Type-C yerine Lightning girişi kullanılacağını belirtti.

iPhone 15 hakkında açıklama yapan Kuo, şirketin iPhone 15 ailesini Type-C girişi ile denediğini ifade etmişti. Ancak şirketin Type-C girişi ile ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.

Sızdırılan bilgiler arasında AirPods Pro 2 modelinin yeni tasarımla tanıtılacağı yer alıyor. Ayrıca yeni modelde sağlık ve spor takibi gibi özelliklerin de olacağı belirtiliyor. Apple Music'te kullanıcılara sunulan Kayıpsız Müzik özelliğinin AirPods Pro 2 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

Siz sızdırılan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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