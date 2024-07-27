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Apple COO Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeyi övdü

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Apple'ın Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeye övgüde bulunarak, manuel üretim hatlarından gelişmiş fabrikalara geçişi 'heyecan verici' olarak nitelendirdi.

GUANGZHOU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Apple'ın Operasyon Direktörü (COO) Jeff Williams, Çin'in imalat sanayisindeki gelişmeye övgüde bulunarak, manuel üretim hatlarından gelişmiş fabrikalara geçişi "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Williams, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir Apple tedarikçisi olan Lingyi iTECH'in fabrikasını ziyaret ederken karşılaştığı otomasyon ve akıllı üretim düzeyinden çok etkilendiğini belirtti.

Williams, Apple'ın en büyük 187 tedarikçisinden 157'sinin Çin'de üretim faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Williams, Apple'ın Çin pazarına ilk girdiğinde faaliyetlerinin temel üretimle sınırlı olduğunu, şirketin Çin'deki varlığının artık perakende, araştırma ve geliştirme ve kapsamlı bir tedarik zinciri ağını kapsadığını hatırlattı.

"Ürünleri giderek daha fazla teknolojiyle entegre ederek yıllar içinde geçirdiğimiz evrimi görmek ve bunun yalnızca, Çin'dekiler de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte gördüğümüz üretimdeki ilerlemelerle mümkün olduğunu görmek şaşırtıcı" dedi.

Başlangıçta bir "dünya fabrikası" olarak ortaya çıkan Guangdong, o zamandan beri küresel bir bilimsel ve teknolojik güç merkezi haline gelmeye çalışarak gelişti. Eyalet, elektrikli araç üreticisi BYD, drone öncüsü DJI ve akıllı cihaz sağlayıcısı Honor gibi dünya standartlarında şirketler de dahil olmak üzere 75.000'den fazla yüksek teknoloji işletmesine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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