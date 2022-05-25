Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı! - Haberler

Apple çalışanları, pandemi sonrası maaşlarına zam almadıklarından dolayı grev yapmaya gitmişti. Teknoloji devinden yanıt alamayan çalışanlar, daha sonra sendikalaşmak için imza toplamaya başladı. Firma çalışanları, sendikalaşma hareketini yüzde 70 oranında destekledi. İlk olarak bu harekete karşı bir açıklama yapmayan Apple'dan uzun süre sonra bir karşılık geldi. Şirket, sendikalaşmaya karşı mağazalarına birtakım hediye göndermeye başladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, çalışanlarına kahve makinesi göndermeye başladı!

Teknoloji devi Apple, çalışanlarının maaş isyanından sonra bir açıklama yapmadı. Firma, ilk olarak çalışanlarıyla toplantılar düzenledi ve markanın faydalarını överek duyurular yayınladı. Yine de bu konuda başarısız olan Apple 'ın şimdi de mağazalarına kahve makinesi göndererek çalışanlarının gönlünü almaya çalıştığı iddiaları ortaya çıktı. İddiayı Apple için sızıntı haberi yapan Mark Gurman, Twitter hesabından paylaştı.

Mark Gurman, Apple perakende genelinde sendikalaşma tartışmalarının artmasından sonra mağazalara kahve makinesi gönderdiğini dile getirdi. Ek olarak Apple çalışan şikayetlerinde kahve makinesi için herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirtti.

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Yayınlanan raporlara göre Apple mağaza çalışanları, saatlik 17 ve 30 dolar arası değişen maaş alıyor. Şirket ayrıca bütün çalışanlarına ağlık hizmetleri, okul ücreti ödemesi, ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse ödeneği dahil olmak üzere birtakım tazminat ve yan haklar veriyor.

Maaşlarından memnun olmayan çalışanlar, firmanın zam yaparak her çalışanın saatlik en az 30 dolar alması gerektiğini savunuyor. Pazarda büyük değeri olan Apple 'ın mağazalarına kahve makinesi gönderdiği iddiası ise sosyal medyada oldukça tartışıldı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple çalışanları, zam isteme ve sendikalaşma konusunda haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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