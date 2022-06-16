Apple akıllı yüzük için çalışmalara başladı!

Apple denince aklımıza neler geliyor? Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar dediğiniz duyar gibiyiz. Teknolojik ürünler konusunda en önde gelen markalardan olan Apple şimdi ise farklı bir ürün ile karşımıza çıkabilir. ABD'li teknoloji şirketi akıllı yüzük konusunda çalışmalar yapmaya başladı.

Akıllı yüzük sanal gerçekliğe yeni bir kapı açıyor

Uzun zamandır "Smart Ring" çalışmaları yapan Apple, bu fikti arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile birleştirmeye hazırlanıyor. Apple'ın Güney Koreli ortağı "Cupertino Giant", uzun süredir konuşulan Smart Ring'in yetenekleri ve nasıl çalışacağı konusunda iki patent başvurusunda bulundu.

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Patent başvurusu parmak ile yönlendirilebilen bir bilgisayara işaret ediyor. Bu sayede bilgisayardaki fare kontrolü ve diğer işlemlerin akıllı yüzük aracılığı ile yapılması hedefleniyor. Bu sistem aynı zamanda akıllı yüzüğün arttırılmış gerçeklik ile nasıl bağlantı kuracağına da ışık tutuyor.

Günümüz bilgisayarlarını klasik arabirim cihazlarını kullanarak kontrol etmek oldukça kolay ancak "arttırılmış gerçeklik" ve "sanal gerçeklik" dünyasına geçildiğinde işler daha karmaşık hale geliyor. Apple bu yolda ise bir yüzük kullanmayı tercih ediyor.

Patent başvurusunda, sanal gerçeklik ortamında geri bildirim için kullanılan eldivenlerin hem rahatsız edici olabileceğini hem de yetersiz bilgi aktarabileceği belirtiliyor. Akıllı yüzüğün ise sahip olduğu sensörler ile dijital eylemlerin kontrolünü sağlayabileceği ifade ediliyor.

Örnek vermek gerekirse bir kullanıcı dijital ortamda sanal klavye kullanırken sahip olduğu yüzük sayesinde kişinin parmak hareketleri takip edilebilecek. Böylelikle eldiven gibi tüm eli kaplayan bir arabirim olmadan sistem kullanılabilecek.

Son gelen bilgiler Apple'ın şimdiden akıllı yüzük aksesuarları üzerinde çalıştığını gösteriyor. Teknoloji şirketinin tıpkı Airpods'larda olduğu gibi akıllı yüzük için de bir şarj kutusu üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Bakalım ilerleyen dönemde Apple'ın "Smart Ring" teknolojisi ile tanışabilecek miyizi? Peki siz markanın bu girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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