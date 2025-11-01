Haberler

APEC Liderlerinden Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Bildiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, küresel ticaret sisteminin zorluklarını aşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğini derinleştirme amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Liderler, ekonomik büyümeyi sağlamak için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, 2 günlük zirvenin ardından sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğini derinleştirmeye yönelik ortak bir bildiri yayımladı.

Cumartesi günü yayımlanan Gyeongju Bildirisi'nde dünyanın kritik bir dönemeçte bulunduğu bir dönemde küresel ticaret sisteminin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu, dönüştürücü teknolojilerin hızlı ilerlemesinin ve demografik değişimlerin APEC üye ekonomileri için derin ve uzun vadeli etkileri olduğu belirtildi.

Bildiride herkesin faydasına olacak ekonomik büyümeyi sağlamak üzere işbirliğinin güçlendirilmesi ve somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Bildiriyle birlikte liderler, APEC Yapay Zeka Girişimi ve APEC Demografik Değişimler için İşbirliği Çerçevesi olmak üzere iki ayrı belgeyi de kabul etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.