APEC Liderlerinden Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Bildiri

GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, 2 günlük zirvenin ardından sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğini derinleştirmeye yönelik ortak bir bildiri yayımladı.

Cumartesi günü yayımlanan Gyeongju Bildirisi'nde dünyanın kritik bir dönemeçte bulunduğu bir dönemde küresel ticaret sisteminin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu, dönüştürücü teknolojilerin hızlı ilerlemesinin ve demografik değişimlerin APEC üye ekonomileri için derin ve uzun vadeli etkileri olduğu belirtildi.

Bildiride herkesin faydasına olacak ekonomik büyümeyi sağlamak üzere işbirliğinin güçlendirilmesi ve somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Bildiriyle birlikte liderler, APEC Yapay Zeka Girişimi ve APEC Demografik Değişimler için İşbirliği Çerçevesi olmak üzere iki ayrı belgeyi de kabul etti.