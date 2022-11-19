Apec Ekonomi Liderleri Toplantısı Yayınlanan Deklarasyonla Sona Erdi

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerinin liderleri Cumartesi günü bir deklarasyon yayınlayarak Biyo-Döngüsel-Yeşil Ekonomi ile ilgili bir sonuç belgesini onayladı.

BANGKOK, 19 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerinin liderleri Cumartesi günü bir deklarasyon yayınlayarak Biyo-Döngüsel-Yeşil Ekonomi ile ilgili bir sonuç belgesini onayladı.

İki gün süren 29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı sonunda kabul edilen deklarasyon ile APEC liderlerinin güçlü, dengeli, güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etme konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünün yanı sıra 2040 yılına kadar açık, dinamik, dayanıklı ve barışçıl Asya-Pasifik topluluğuna dair APEC Putrajaya Vizyonu'nu gerçekleştirme taahhüdü de teyit edildi.

APEC bildirisine göre, iklim değişikliğinin hafifletilmesi, sürdürülebilir ticaret ve yatırım, çevre koruma ve atık yönetimini kapsayan Bangkok Hedefleri, APEC'in sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmek için kapsamlı bir çerçeve oluşturuyor.

Liderler, mevcut taahhütlerini yeni ve daha istekli taahhütlerle birleştirerek bu hedefleri cesur, duyarlı ve kapsamlı bir şekilde ilerleteceklerini söyledi.

Deklarasyonda liderler, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye ve daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ve Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin gelişminde bu yıl kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha düzenlediği basın toplantısında, Bangkok toplantısının tüm APEC üyeleri arasında ortak bir başarı olduğunu ve APEC'in bölgenin büyümesini ve geleceğini inşa etmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yine Cumartesi günü, Tayland Başbakanı APEC 2023 için APEC başkanlığını ABD'ye devretti.

Bu yılki toplantı, APEC ekonomi liderlerinin 2018'den bu yana "Açılmak, Bağlanmak, Dengelemek" teması altında gerçekleştirdiği ilk yüz yüze toplantı oldu.

Liderler, küresel ekonomik toparlanma, artan enflasyon, jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını gibi birçok güçlükle karşı karşıya oldukları bir dönemde biraraya geldi.

1989 yılında kurulan APEC, Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve refahı destekleme amacı taşıyan önde gelen bir bölgesel ekonomik forum niteliği taşıyor.