APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı Güney Kore'de Başladı

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde başladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, toplantının cuma günkü ilk oturumunda "Herkes için Kapsayıcı ve Açık bir Asya-Pasifik Ekonomisinin İnşası" başlıklı bir konuşma yaptı. Xi, konuşmasında Asya-Pasifik topluluğunun inşasına yönelik 5 öneride bulundu.