APEC Bölgesindeki Ekonomik Büyüme Tahmini Yükseldi

APEC Bölgesindeki Ekonomik Büyüme Tahmini Yükseldi
Güncelleme:
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) bölgesinde 2025 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3,1 olacağı tahmin edilmekte. Ticaretteki güçlü büyüme ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik talep, bu tahmini destekliyor. Ancak kamu borcunun artması ve ticari gerilimler nedeniyle 2026 yılında büyümenin azalacağı uyarısı yapılıyor.

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) bölgesindeki ekonomik büyümenin 2025 yılında önceki tahminlerin biraz üzerine çıkarak yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor.

Büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edildiği son APEC Bölgesel Trend Analizi raporunda söz konusu revizenin, dirençli ticaret ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik güçlü taleple desteklendiği belirtildi.

Öte yandan raporda kamu borcunun artması ve geçici itici güçlerin zayıflamasıyla 2026 yılında büyümenin yüzde 2,9'a gerileyebileceği uyarısında bulunuldu.

2025 yılının ilk yarısında ihracat değerinin yüzde 6,5, ithalat değerininse yüzde 6,1 artmasıyla ticaretin güçlü büyüme kaydettiği ifade edildi.

Devam eden ticari gerilimler nedeniyle ihracattaki büyümenin 2026'da yüzde 1 civarına gerilemesi bekleniyor.

APEC bölgesindeki genel kamu brüt borcunun, 2026 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 110'unu aşacağı tahmin edilerek, bunun önceki tahminlere göre önemli bir artışa işaret ettiği belirtiliyor.

Raporda işbirliğinin, ekonomik istikrarın korunmasında kritik öneme sahip bir dayanak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

Ticari anlaşmazlıkların arttığı ve belirsizliğin devam ettiği ortamda, öngörülebilir bir politika ortamı ve açık diyaloğun, bölgedeki güvenin yeniden tesis edilmesi ve büyümenin sürdürülmesinde hayati önem taşıdığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
