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Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, apartmanın garaj girişine gelerek 1,5 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığında olan 2 mazgal demirini çaldı. Şüpheli, daha sonra demirlerle caddeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Apartman yöneticisi Ş.D.'nin şikayeti üzerine polis, inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Hırsızlık, Keşan, Güncel, Haberler

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