Apartmanın koridorunda oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun yaralandığı anlar kamerada (2)

'KAÇARKEN KAYIP DÜŞTÜM'

Sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından evine getirilen 5 yaşındaki Elvin Bayar, arkadaşlarıyla oynarken binaya giren köpeğin kendilerini kovaladığını ve kaçarken kayıp düştüğünü ifade ederek, "Köpek beni ısırdı. Elinden kurtulmak için çabaladım ancak kurtulamadım. Sonra ablamın yardımı ile kurtuldum" dedi.

"Bu köpeği besleyip de sokağa salan kimse adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımın şu an için hayati bir tehlikesi yok. Ancak köpeğin ısırığı kemiğe inmiş. Kızım dört yerinden ısırılmış. Sırtından ve her iki bacağından ısırılmış. Yaşanan olaydan sonra köpek, güvenlik güçleri tarafından Cizre Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yetkililerden kısa sürede köpeğin kuduz olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istiyorum ve inşallah köpek kuduz değildir. Olaydan sonra karakola gidip ifade verdim hem köpek sahibinden hem de diğer sorumlulardan şikayetçiyim. Bu olay bugün bizim başımıza geldi inşallah başkasının başına gelmez. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Bir daha yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,