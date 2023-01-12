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Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti

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Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Bugün saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana gelen olayda 5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Can, apartman çıkışında kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuğçe Can'ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuğçe Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Tuğçe Can'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyle aldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tepebaşı Güncel Haberler

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