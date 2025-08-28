Apartmanın Bahçesinden Bisiklet Çalan Şahıs Tutuklandı

ADANA'da apartman bahçesinde gördüğü bisikleti çalan Duran T. (46), tutuklandı. Duran T.'nin çaldığı bisikleti sürmekte zorlanıp, birkaç kez düşme tehlikesi geçirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Duran T., apartman bahçesindeki Ramazan Ö.'nün bisikletini çaldı. Bindiği bisikleti sürmekte zorlanan Duran T., birkaç kez düşme tehlikesi geçirdikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR SÜRE GEZİP, İNDİM'

Bisikletini yerinde bulamayan Ramazan Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi, sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen Duran T., ifadesinde, "Bir süre gezdikten sonra indim. Nereye bıraktığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,