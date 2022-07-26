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APARTMANIN 5'İNCİ KATINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından kaçarken merdivenden düşen 1 genç yaralandı, 3 kadın dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında TOKİ 2'nci Etap F5 A blokta meydana geldi. 5'inci kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, evden çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla binada oturanlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle tahliye sırasında merdivenden düşen bir genç yaralanırken, 3 kişi ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yaralı ve dumandan etkilenenler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi İtfaiye Güncel Haberler

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