Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın camından düşen erkek şahıs ağır yaralandı. Olayda Yasin B. (49) ağır yaralandı ve tedavisi devam ediyor.

Apartmanın 3. katından düşen adam yaşam mücadelesi veriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın camından düşen erkek şahıs ağır yaralandı.

Olay; akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; bir takım rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Yasin B. (49), apartmanın 3'üncü katından aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen Yasin B.'nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yasin B.'ye, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki İlçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin kırmızı alanına alınarak müdahale edilen Yasin B., daha sonra Yoğun Bakım Servisine alındı. Yasin B.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayın yaşandığı binanın çevresine şerit çekerek önlem alırken, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.