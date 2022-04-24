Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü - Haberler

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Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Hüseyin Çelik (55) yaşadığı apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde  Hüseyin Çelik (55) yaşadığı apartmanın 2'nci katında merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanda yaşayan Hüseyin Çelik, henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Gürültüyle dışarı çıkanlar tarafından yerde kanlar içerisinde bulunan Çelik, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Çelik'in cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Hüseyin Çelik, Güncel, Haberler

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