APARTMANDAN BİSİKLETLERİ ÇALDILAR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, zemin kattan 2 bisiklet çaldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, zemin kattan 2 bisiklet çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın girişinde apartman sakinlerinin çocuklarına ait 2 adet bisiklet çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sahipleri, apartmana giren iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiklerini görünce görüntüleri polise verdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların rahat tavırları ise görüntülere yansıdı.