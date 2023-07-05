Apartmandan atılan hayvan kemikleri otomobilde hasara yol açtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir apartmandan atılan bir hayvana ait kemik parçaları, park halindeki otomobilin tavanında maddi hasar oluşturdu. Araç sahibi, hasar bedelinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirtti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir apartmandan atılan bir hayvana ait kemik parçaları, park halindeki otomobilin tavanında maddi hasar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, hastane yolundaki bir apartmanda ikamet eden Mustafa Yüksel, 16 AJH 155 plakalı otomobilini binanın bahçesine park ettikten sonra evine gitti.

Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Yüksel, aracının cam tavanının kırıldığını gördü.

Yüksel'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yaptıkları incelemede otomobilin cam tavanının çevresinde bir hayvana ait kemik parçaları buldu.

Şikayetçi olan araç sahibi Mustafa Yüksel, hasar bedelinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu dile getirdi.