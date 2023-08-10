Apartmanda Ayakkabı Hırsızlığı Yapanlar Yakalandı

Bolu'da bir apartmanda gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı olayında, Bahar Ç. ve teyzesi Türkan Ç. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Bahar Ç.'nin özel bir üniversitede okuduğu ve 'Kleptomani' rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

BOLU'da girdikleri apartmanda ayakkabı çalan Bahar Ç. ile teyzesi Türkan Ç. gözaltına alındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden Bahar Ç.?nin özel bir üniversite okuduğu ve 'Kleptomani' rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi 4510 Sokak'taki Cebeci Apartmanı'nda meydana geldi. İki kadın önceden keşif yaptıkları apartmanın giriş kapısının şifresini öğrenip, içeri girdi. Şüpheliler, katları tek tek gezip, kapıların önündeki ayakkabıları çantalarına koyarak binadan çıktı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.Binada oturanların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahar Ç. ve teyzesi Türkan Ç.?yi gözaltına aldı. Teyze ve yeğeni emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Bahar Ç.?nin özel üniversitede okuduğu ve 'Kleptomani' rahatsızlığı olduğu öğrenildi. (DHA)