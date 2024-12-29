Apartmana Giren Su Samuru Doğaya Salındı
Sivas'ta bir apartmanda yakalanan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sivas'ta bir apartmanda yakalanan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmana giren su samurunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.
Bir süre su samurunu arayan ekipler, hayvanı 5. katta buldu.
Ekiplerce yakalanan su samuru, Kızılırmak nehri kenarında doğal yaşam ortamına salındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel