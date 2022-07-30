APARTMAN ÖNÜNDE BIÇAKLA YARALANMIŞ HALDE BULUNAN KADIN ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM - Haberler

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APARTMAN ÖNÜNDE BIÇAKLA YARALANMIŞ HALDE BULUNAN KADIN ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM

KARAMAN'da dün bir apartmanın önünde karnından bıçakla yaralanmış halde bulunan Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu.

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KARAMAN'da dün bir apartmanın önünde karnından bıçakla yaralanmış halde bulunan Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu. Habibe Y.?nin ifadesinde "Alkollüydüm. Bıçağın üzerine düşüp, yaralandım. Nerede düştüğümü hatırlamıyorum. Kimseden şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Habibe Y.?nin karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Habibe Y., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Habibe Y.'nin ifadesinde, "Alkollüydüm. Bıçağın üzerine düşüp, yaralandım. Nerede düştüğümü hatırlamıyorum. Kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi. Çevrede arama yapan polis, bıçak ve kan izine rastlamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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