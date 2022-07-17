Apartman inşaatındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman inşaatındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Kantarlı - Güncel
 - Güncelleme:
Apartman inşaatındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçiler Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan son yolculuklarına uğurlandı.

ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçiler Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan son yolculuklarına uğurlandı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ustaoğlu ile Doğan'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Acılı aileler, morga giderek yakınlarının naaşlarını teslim aldı. Ustaoğlu'nun cenazesi Saimbeyli ilçesi Avcıpınar Mahallesi'nde, Doğan'ın cenazesi de  Pozantı ilçesi Yağlıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıklarda toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Esentepe Çukurova İtfaiye su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title