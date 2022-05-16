Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: APARTMAN İNŞAATINDA ÇÖKME: 1'İ AĞIR 3 İŞÇİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman inşaatında kolonların patlamasıyla meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman inşaatında kolonların patlamasıyla meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21'inci Sokak'taki apartmanın inşaatında gerçekleşti. Beton döküm işlemi yapılırken inşaatın taşıyıcı kolonlarının patlamasıyla çökme meydana geldi. İnşaattakilerin durumu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve demir yığınlarının arasında kalan Mehmet Onat'ı (63) İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı'yı (31) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan işçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title