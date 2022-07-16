Son dakika... APARTMAN İNŞAATINDA BORU DÖŞENİRKEN GÖÇÜK MEYDANA GELDİ: 2 ÖLÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... APARTMAN İNŞAATINDA BORU DÖŞENİRKEN GÖÇÜK MEYDANA GELDİ: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14: 00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title