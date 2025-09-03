Apartman Görevlisini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman görevlisi B.A'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle B.U'yu (52) saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta 1 Eylül'de aynı binada oturan B.U. tarafından bıçaklandığı belirtilen apartman görevlisi B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.