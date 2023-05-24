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Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Güncel Haberler

HAYATINI KAYBETTİ Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Denizli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, sabah saatlerinde yatakta uyuyan 9 yıllık eşi Basra Denizli'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Denizli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Denizli'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır İntihar Denizli Güncel Haberler

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