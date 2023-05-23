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Apartman görevlisi ölü bulundu

Apartman görevlisi ölü bulundu

Güncel Haberler

İZMİT'te Necip Özdemir (55), apartman görevlisi olarak çalıştığı binada ölü bulundu.

İZMİT'te Necip Özdemir (55), apartman görevlisi olarak çalıştığı binada ölü bulundu. Özdemir'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda görevli olan Necip Özdemir, bina içerisinde kendileri için ayrılan ofiste hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemede, Özdemir'in vanayı kapatmadan musluk değiştirmeye çalıştığı ve bu nedenle odayı su bastığı görüldü. Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Kocaeli Güncel Haberler

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