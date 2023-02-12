Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman enkazında fanus içinde bulunan balığa UMKE ekipleri sahip çıktı

Güncel Haberler

Apartman enkazında fanus içinde bulunan balığa UMKE ekipleri sahip çıktı

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında fanus içinde balık bulundu.

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında fanus içinde balık bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Osmaniye'ye gönderilen UMKE ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

UMKE ekipleri, enkazlarda yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 katlı Yonca Apartmanı'nın enkazında fanus içinde bir balık buldu.

Fanustaki yarısı dökülmüş ve çamurlaşmış suyu değiştiren ekipler, koordinasyon merkezine götürdükleri balığa yem verdi.

UMKE ekipleri "Mucize" ismini verdikleri balığı çalışmaların tamamlanmasının ardından Kastamonu'ya getireceklerini belirtti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Kastamonu Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title