Apart sahibi kiracılarına biber gazı sıktı, 5 kişi etkilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apart işleten G.U., bir süredir çıkmayan kiracılarına sinirlenip kaldıkları daireye biber gazı sıktı. 2'si çocuk 5 kişi gazdan etkilendi. G.U. gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde apart işleten G.U., iddiaya göre, bir süredir çıkmayan kiracılarına sinirlenip kaldıkları daireye biber gazı sıktı. 2'si çocuk 5 kişi gazdan etkilendi, gözaltına alınan G.U. ise serbest bırakıldı.

Olay, 31 Mayıs'ta Çıldır Mahallesi'nde meydana geldi. G.U., iddiaya göre; işlettiği apartta kalan kiracıların 203 numaralı daireden çıkmasını istedi. Bir süredir çıkmayan kiracılara sinirlenen G.U., daireden içeriye biber gazı sıktı. Bu sırada dairedeki S.B. (53), D.B. (35), D.B. (25), Y.E. (14), N.E. (11), gazdan etkilendi. Kiracılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kiracılar, tedavi sonrası taburcu edildi. Şikayet sonrası gözaltına alınan G.U., işlemleri sonrası adli kontrol ile serbest bırakıldı. Polisteki ifadesinde G.U., "Aparttan yoğun bir koku geldi ve 203 numaralı odada kalan kiracılar beni suçluyor. Apartın kat görevlisi yeni temizlik yaptı. Bana temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını anlattı" dedi.

Kiracılar ise ifadelerinde; bir süredir G.U.'nun kendilerini daireden çıkarmak istediğini, bu konu ile ilgili daha önce şikayetçi olduklarını ve adli sürecin devam ettiğini söyledi. Kiracılar, daha önce de tehdit edildiklerini ileri sürdü.