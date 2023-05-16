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Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 2 kişi adliyede (2)

Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 2 kişi adliyede (2)

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLADI, DİĞER 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBESTMuğla'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan apart işletmecisi Mehmet Gülsüm'ün (41) cinayet şüphelisi M.İ. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLADI, DİĞER 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan apart işletmecisi Mehmet Gülsüm'ün (41) cinayet şüphelisi M.İ. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan sonra bölgeye gidip Gülsüm'ün bıraktığı tabancayı aldığı belirlenen İ.B. ve yanındaki Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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