APART İŞLETMECİSİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ VE ONA YARDIM EDEN 2 KİŞİ ADLİYEDE

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan apart işletmecisi Mehmet Gülsüm'ün, (41) cinayet şüphelisi M.İ. (36) ile olaydan sonra bölgeye gidip silahı alan İ.B. ve yanındaki Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da 14 Mayıs günü sabah saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile gidenler, bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi tabancayla başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin apart işletmecisi Mehmet Gülsüm olduğu belirlendi. Mehmet Gülsüm'ün cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden cinayet şüphelinin Gülsüm'ün yanında çalışan M.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, M.İ.'yi Bodrum'da saklandığı evde cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. M.İ.?nin ifadesinde, "Mehmet ile bara eğlenmek için gittik. Alkol aldıktan sonra bir grup ile tartıştık. Oradan ayrıldıktan sonra sahile yürüdüğümüz sırada tabancayla havaya ateş ettim. Kurşunlardan biri Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim" dedi.

YARDIM EDEN 2 KİŞİYE DE GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, M.İ.'ye yardım eden 2 şüpheli olduğunu belirledi. M.İ.?nin durumu anlattığı İ.B.?nin Ö.S. ile birlikte olay sonra cesedin yanında kalan tabancayı gidip aldığı tespit edildi. 2 şüpheli Bodrum'da yakalanıp, gözaltına alındı.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)