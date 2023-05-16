Apart işletmecisinin cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 2 kişi adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan apart işletmecisi Mehmet Gülsüm'ün, (41) cinayet şüphelisi M.İ. (36) ile olaydan sonra bölgeye gidip silahı alan İ.B. ve yanındaki Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan apart işletmecisi Mehmet Gülsüm'ün, (41) cinayet şüphelisi M.İ. (36) ile olaydan sonra bölgeye gidip silahı alan İ.B. ve yanındaki Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da 14 Mayıs günü sabah saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile gidenler, bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi tabancayla başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin apart işletmecisi Mehmet Gülsüm olduğu belirlendi. Mehmet Gülsüm'ün cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.