APA İcra Konseyi Toplantısı TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde 27-28 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "APA Dönem Başkanı" olarak 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı kapsamında, dört daimi komitenin daha önce ele aldığı taslak kararlar görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, 2024-2025 APA Dönem Başkanlığı'nın hangi ülkeye geçeceğine ilişkin kararın alınması bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

43 ülke parlamentosunun üye olduğu ve Türkiye'nin 2000 yılında katıldığı APA, ülkelerin kendi bölgelerinde barış, istikrar, ekonomik konular ile sosyal ve kültür alanlarda işbirliğini arttırmak ve bölgesel sorunlara parlamenter boyutta çözümler getirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

14 ülke parlamentosu ile 15 uluslararası kuruluşun gözlemci üye olduğu APA'da, 'Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi", "Siyasi İşler Daimi Komitesi", "Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi", "Sosyal ve Kültürel Daimi İşler Komitesi" yer alıyor.

TBMM, Kasım 2017'de ev sahipliğini üstlendiği APA 10. Genel Kurulu'ndan bu yana APA Dönem Başkanlığı görevini yürütüyor.