'Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyon Projesi' ile 70 milyon metreküplük su geri kazanılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle "Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyon Projesi'nin ikinci kısmının hayata geçirildiği bildiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Apa Barajı Sulaması 2. Kısım Kanal Rehabilitasyon Projesi'nin protokolünün imza töreninin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, hayırlı bir işin başlangıç yaptıklarını, yerel yönetim ve merkezi idareyle vatandaşların sorunlarını çözmek için bir arada olduklarını söylediği ifade edildi.

70 milyon su metreküp suyun kayıp kaçak olması önlenecek

Açıklamanın devamında Konya için en önemli ihtiyaçlardan birisinin su olduğuna dikkati çeken Altay'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"KOP kapsamında ve sulama projeleri kapsamında Derebucak'tan başlayan bir yolculukla suyu Konya Ovası'na ulaştırıyoruz. Bu kadar emek çekerek, kilometrelerce getirdiğimiz su maalesef toprak kanallarda kayboluyordu. Geçen yıl yapmış olduğumuz protokolle bununla ilgili önemli bir başlangıç yaptık ve su kayıp-kaçaklarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler kapsamında 4,5 kilometrelik etap tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bugün 23 kilometrelik ikinci etaba başlangıç yapıyoruz. İnşallah bu vesileyle kanallarımızın tamamının toprak kanaldan kaplama beton kanala dönmesini sağlamış olacağız. 70 milyon metreküplük suyun kaybolmasını önlemiş olacağız."

KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu'nun da sözlerine yer verilen açıklamada, Karakoyunlu'nun kurumlar arası iş birliğini sağlanan projelerle bölgeye hizmete çevirdiklerini ifade ettiği belirtildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın da programda Yeni Büyükşehir Yasasının çıkmasından sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tarıma çok ciddi destekleri olduğuna dikkat çektiği kaydedildi.